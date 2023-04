En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a réagit sur la situation au Bayern suite à la suspension de Sadio Mané.

Comme annoncé dans notre parution du 12 avril, le Bayern Munich aurait souhaité régler cette affaire en interne. Il était loin de s’imaginer que ce « fait de vestiaires » allait faire les choux gras de la presse allemande. L’entraîneur des Bavarois s’est exprimé sur l’affaire Sané/Mané.

« Bien sûr que ça nous a occupés. Je n’ai pas été témoin de l’incident moi-même car j’étais dans la salle des entraîneurs. Je n’ai rien entendu ni rien vu. J’ai alors immédiatement parlé à toutes les personnes impliquées. Parce que cela nous occupait et c’était déjà un incident public, il était nécessaire que nous clarifiions la question avant la prochaine session d’entraînement et que nous communiquions clairement à tous ceux qui travaillent ici. » a expliqué le technicien qui a été à multiples reprises interpellés sur ce sujet lors de cette rencontre avec la presse dans la salle des médias de la Säbener Straß à la veille de la 28e journée en Bundesliga. Le Bayern Munich reçoit Hoffenheim a 13h30, un match que ne disputera pas Sadio Mané suspendu.

Thomas Tuchel a évoqué le caractère humain irréprochable de Sadio Mané. Selon lui, c’est une erreur de la part du joueur qui l’a acceptée ainsi il était important de garder la cohésion du groupe. Ce qui explique sa présence à l’entraînement hier. « Nous ne sommes pas la première équipe à vivre cela et nous ne serons pas les dernières. Nous avions une atmosphère positive et énergique à l’entraînement. Sadio… Je suis son premier avocat et premier avocat de la défense. Je le connais depuis si longtemps, je connais son environnement, je ne le connais qu’en tant que professionnel de haut niveau. Il n’a jamais, jamais, jamais été coupable de quoi que ce soit. Tout le monde a le droit de se tromper de temps en temps. C’était trop, même contre le code de conduite de l’équipe et du FC Bayern. Il l’a bien vu, les excuses ont eu lieu. C’est absolument crédible. C’était important pour moi qu’il reste avec moi pendant l’entraînement ».

Rappelons qu’en plus d’être suspendu pour un match, Sadio Mané paiera une amende financière estimée à 300 millions de nos francs.

