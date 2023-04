Face à la presse ce vendredi, Tuchel s’est prononcé sur l’affaire Sadio Mané qui tient en haleine toute l’Allemagne ces dernières heures. Le technicien allemand a annoncé le retour de Mané après le match de ce weekend face à Hoffenheim.

L’ancien coach du PSG a apporté plus de précision sur la suspension de son attaquant sénégalais. « Tout le monde fait une erreur de temps en temps », a déclaré Tuchel. « Il le gère de manière exemplaire, se rabaissant comme un mec et s’excusant », a d’abord rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse ce vendredi.

Le technicien allemand est notamment revenu sur les sanctions infligées à Mané notamment la suspension pour ce weekend. Comme annoncé dans le communiqué du Bayern Munich jeudi, « Sadio Mané est suspendu pour le match de ce samedi face à Hoffenheim ». Si la sortie du club n’avait pas précisé le retour du Sénégalais à la disponibilité, son coach a affirmé que Mané était suspendu pour un seul match et c’est celui de ce weekend.

L’attaquant des Lions sera bel et bien dans le groupe qui devra recevoir Manchester City, Mercredi soir, à l’Allianz Arena. Défaits 3 à 0 par les Citizens mardi dernier, Sadio Mané et ses coéquipiers sont dos au mur et ne peuvent qu’espérer un miracle en Bavière dans quelques jours.

Manés Suspendierung betrifft nur das Hoffenheim-Spiel. Tuchel: „Ich bin sein erster Anwalt und sein erster Verteidiger. Es war too much, es war gegen den Verhaltenskodex. Aber: Er hat seinen Fehler eingesehen, er hat sich entschuldigt. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent.“ @SPORT1 pic.twitter.com/SDPqOEMsmy — Kerry Hau (@kerry_hau) April 14, 2023

