C’est officiel : le président sortant, Me Babacar Ndiaye, est le seul candidat pour l’Ag élective du 13 mai de la Fédération de basket. Les autres parties n’ont pas déposé leurs candidatures.

Nouvellement installé, le Comité électoral est attendu pour remettre de l’ordre sous le panier. Fédéraux et anciennes gloires campent sur leurs positions. La prolongation du délai de dépôt des candidatures n’a rien changé. La CRBS (Convergence pour le renouveau du basket sénégalais) et l’UBBS (Union des basketteuses et basketteurs du Sénégal) n’ont pas déposé de dossiers pour les postes de membres du Comité directeur et celui du président de la Fsbb. De ce fait, Me Babacar Ndiaye est le seul candidat. Une situation que les autorités avaient voulu empêcher.

Le nouveau Comité électoral autonome qui vient d’être mis sur place est attendu pour ramener de l’unité au sein du basket sénégalais.

«L’élection est prévue dans un mois. On a une expérience. Ce qui nous intéresse, c’est la transparence. On n’est pas des intérimaires. C’est votre Fédération, votre Assemblée générale. Le basket, ce n’est pas pour les dirigeants actuels, les membres du Comité directeur, mais pour le Peuple», déclare Me Seydou Diagne, président du comité.

Et pour ramener de l’ordre un report de l’AG élective du 13 mai n’est pas exclu. Ensuite, il faudra jeter un regard sur l’authenticité des textes que contestent les anciens basketteurs. En effet, ces derniers ne sont pas d’accord sur modifications intervenues lors de l’AG extraordinaire de 2021. Il s’agit du droit de vote autorisé aux membres du comité directeur sans être mandatés par un club.

Il y a aussi le non-accès au fichier des votants et du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de 2021.

