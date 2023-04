Un an après avoir annoncé sa retraite de la lutte sénégalaise Malick Niang, par le biais de son manager Birame Gning, a décidé de remettre son « nguemb ». Ainsi, il affiche sa volonté d’en découdre avec les ténors de la lutte sénégalaise. Interrogé par la chaîne « Lutte Sénégal », il soutient que ceux-ci n’ont rien de plus que lui.

Malick Niang n’a pas caché son chagrin face au traitement qu’il reçoit dans le milieu de la lutte. Il soutient que certains lutteurs ne lui arrivent pas à la cheville et pourtant, ils sont mieux plébiscités. « Est-ce que des lutteurs comme Tapha Tine, Lac De Guiers 2 ont un palmarès plus riche que le mien, ils sont plus grands que moi, ils ont beaucoup plus de cran que moi ou ils ont beaucoup plus de supporters que moi ? Mais non. Donc pourquoi ils ne veulent pas m’affronter ? C’est juste parce qu’ils sont méchants. Ils m’envient. Mes techniques de lutte dépassent de loin les leurs » a-t-il pesté.

Au-delà de son désaccord avec certains lutteurs, le poulain de l’ancien roi des arènes Yahya Diop Yekini dénonce le comportement de certains promoteurs comme Gaston Mbengue. Ce dernier l’a « manqué de respect » soutient-il. « Je ne voulais même pas en parler ici. Gaston m’a appelé pour me proposer Diène Kaïré. Celui-ci n’est pas de ma trempe. je le dépasse de loin. Je lui ai fait savoir mon refus. Je l’ai raccroché sans hésiter. C’est un manque de respect pour moi. S’il veut manipuler quelqu’un, il n’a qu’à chercher les lutteurs qu’il a montés de toutes pièces. Je ne vais chez personne pour quémander quelque chose. Je suis digne » déclare-t-il.

