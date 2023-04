Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal a réagi sur l’affaire Sadio Mané vs Leroy Sané. Selon lui, il ne faut pas en faire un gros problème.

Aliou Cissé était invité à Seed Project lors de la cérémonie de clôture de la formation aux métiers du sport. Occasion pour les journalistes de l’interpeller sur l’actualité du football qui est dominée par l’affaire Sadio Mané suspendu par le Bayern Munich suite à une bagarre avec Leroy Sané.

Selon Cissé, ancien capitaine des Lions de la Teranga qui aujourd’hui dirige la tanière, il faut respecter le secret vestiaires. « Ce sont des faits de vestiaires. Moi je n’ai pas envie d’en faire tout un problème … En réalité, ce qui s’est passé, ne devait même pas sortir des vestiaires. Si véritablement, on dit que les vestiaires ont des secrets. Il y a des choses qui y passent, elles doivent y rester. »

Selon lui, il faut être patient avec Sadio Mané et mettre en priorité sa santé et ses performances. « Ce qui est important aujourd’hui, moi je le dis et je le répète c’est la santé de Sadio Mané, les performances de Sadio Mané avec le Bayern mais aussi avec l’équipe nationale du Sénégal. Je crois qu’il est sur la bonne voie. Peut-être que les gens sont un peu pressés. N’oublions pas que c’est un garçon qui est resté quand même 5 mois sans jouer. Pour un sportif de haut niveau rester 10 jours sans jouer on le ressent ».

Le retour de forme du Lion de la Bavière, il y croit. « Il a fait une bonne préparation. Maintenant, c’est à travers les matchs qu’il va jouer, qu’il va retrouver de la confiance, de l’explosivité aussi. Parce que c’est ce qui lui manque actuellement. Pour cela, il faut qu’il enchaîne les matchs. Et j’espère qu’il le fera avec le Bayern. »

Aliou Cissé d’ajouter que le Bayern Munich gagnerait a réunir ses forces actuellement. « Je crois en cette équipe du Bayern parce que quand il y a des problèmes comme ça, dans les vestiaires. Cela veut dire au moins, les choses sont réglées. Chacun connaît chacun. Chacun sait la mentalité de chacun. Mais ils ont tous à tirer dans le même sens parce que c’est dans l’intérêt de Sadio Mané que Leroy soit avec lui. Et c’est dans l’intérêt de Leroy aussi que Sadio soit avec lui. Je crois que dans l’ensemble, ce sont des histoires qui vont passer. »

🗣️ Aliou Cissé réagit à l’affaire Sadio Mané x Leroy Sané

"C'est des faits de vestiaires, ne pas en faire un gros problème (…) ce qui est important est que Sadio Mané retrouve la forme" > https://t.co/oH84RQA1Ly#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/FeohdXoIpc — wiwsport (@wiwsport) April 13, 2023



