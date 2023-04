Absent de toutes les nominations pour récompenser les meilleurs acteurs de la saison en Championship, Iliman Ndiaye peut compter sur le soutien de son entraîneur.

Incontestablement, Iliman Ndiaye restera l’un des joueurs les plus déterminants durant cette saison 2022-2023 de Championship. En 40 matchs, l’attaquant sénégalais de 23 ans a déjà marqué 12 buts et délivrés 7 passes décisives. Des données qui font de lui le cinquième joueur le plus décisif dans l’antichambre du football anglais cette saison, alors que son équipe, Sheffield United, ambitionne la montée directe.

Sauf qu’Iliman Ndiaye, comme aucun autre élément de l’actuel deuxième de la D2 anglaise, n’a pas été plébiscité, encore moins nominé parmi les joueurs prétendants au titre de meilleur footballeur de la saison. Fort logiquement, ce choix, pour le moins surprenant, interpelle plus d’un, en particulier l’entraîneur des Blades lui-même. En conférence de presse ce jeudi, Paul Heckingbottom n’a pas échappé au sujet.

« Je ne l’ai réalisé qu’aujourd’hui, et je ne connais pas les critères ni qui vote pour qui. Cela aurait été formidable que quelqu’un soit là, représentant notre club, mais nous ne jouons pas pour cela. Nous essayons de remonter en Premier League et de concourir pour les trophées. Nous savons ce qui est important pour nous », a souligné le technicien anglais de 45 ans, qui regrette également l’absence d’Iliman Ndiaye.

« S’il y a un joueur meilleur qu’Iliman Ndiaye en Championship cette saison ? Non, mais il n’y a peut-être pas de gens qui nous regardent. Je n’en sais rien. Je ne minimise pas les trophées individuelles, mais ce n’est pas pour ça qu’on joue. C’est peut-être un gros problème pour certaines personnes, mais ce n’est pas pour nous. Nous serions ravis de ne rien gagner d’autre qu’une promotion (en Premier League). Nous jouons pour les récompenses collectives, plutôt que pour les récompenses individuelles. Ce n’est pas du tout sur notre radar. »

