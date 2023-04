La sentence est tombée pour la star sénégalaise. Accusé d’avoir frappé son coéquipier Leroy Sané après la défaite du FC Bayern Munich face à Manchester City (3-0) ce mardi, en quarts de finale de la Ligue des champions, Sadio Mané a été suspendu par les dirigeants bavarois, qui ont annoncé la nouvelle via un communiqué.

Ainsi, l’ancien joueur de Liverpool ne sera pas retenu dans le groupe samedi pour le match à domicile contre Hoffenheim pour le compte de la 28e journée de Bundesliga. La faute à son « comportement incorrect », précise le Bayern, qui a également annoncé une amende. Pour rappel, quelques heures après la sortie de cette nouvelle vaguement relayée par la presse allemande et internationale, les deux joueurs ont participé à la séance d’entraînement du jour.

Sadio Mané will not be part of the matchday squad against TSG Hoffenheim this weekend.

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 13, 2023