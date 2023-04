Les quarts de finale aller d’Europa League se tiennent aujourd’hui. 4 matches sont au programme, dont un duel entre anciens vainqueurs.

Le Feyenoord Rotterdam d’Arner Slot accueille l’AS Roma de Jose Mourinho, en ouverture de ces manches aller (16h45 GMT). L’affiche de la dernière finale de Conférence League (remportée par les Italiens) s’annonce disputée. Les deux équipes réalisent une saison remarquable dans leur championnat respectif. Leader d’Eredevisie à 8 points de l’Ajax, les Rotterdamois, menés par l’international turc Orkun Kokcu sortent d’une victoire 5 buts à 1 sur le RKC Waalwijk. Les Romains, quant à eux, sont troisième de Série A et sont venus à bout du Torino (1-0) grâce à leur champion du monde Paulo Dybala.

Le Royal Union Saint-Gilloise (USG) de Karel Geraerts va se déplacer en Allemagne pour affronter le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 519h00 GMT). Deuxième de la Jupiler Pro League belge, l’USG reste invaincu depuis 7 matches et vont compter sur leur attaquant nigérian Victor Okoh Boniface. La même spirale positive demeure du côté des coéquipiers de Florian Wirtz. 6e de Bundesliga et restant sur 9 matches sans le moindre revers, dont une sur le Bayern Munich, le Bayer fait le plein de confiance après sa victoire 3 buts à 1 sur le finaliste de la dernière édition (Eintracht Francfort).

Deux duels entres favoris

La Juventus de Massimiliano Allegri reçoit le Sporting Portugal de Ruben Amorim (19h00 GMT). Tombeurs d’Arsenal au tour précédent, les Lisboètes voient un autre cador du football européen se dresser sur son chemin. Reversés de la Ligue des Champions, au même titre que leurs adversaires, les Bianconeri vont tenter de sauver leur saison (amputés de 15 points en Série A) avec cette compétition.

Le dernier match va opposer deux anciens vainqueurs de cette Ligue Europa. Manchester United (vainqueur en 2017) et le FC Séville (recordman de victoires avec 6 trophées) vont s’affronter à Old Trafford à 19h00 GMT. Après avoir éliminé le FC Barcelone en 16e de finale, les Reds Devils, sans leur buteur Rashford (blessé ce week-end), vont se frotter aux Espagnols d’Andalousie, privés de leur milieu de terrain Sénégalais Pape Gueye, arrivé en janvier et pas inscrit sur la liste , spécialistes de cette compétition.

