Le sifflet international tunisien qui officiait lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, disputé le 28 mars 2023 au stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott, a été suspendu à titre provisoire par la confédération africaine de football. On lui reproche ses erreurs lors du match mettant aux prises les Léopards et les Mourabitounes (1-1). « Le Tunisien Sadok Selmi a été (provisoirement) écarté de la liste des arbitres retenus pour diriger les prochains matchs de Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la CAF. Décision prise suite à sa prestation lors du match Mauritanie-RD Congo » informe le journaliste tunisien Ahmed Adala.

Cette suspension est intervenue quelques jours après que la Fédération congolaise de football association ait introduit sa plainte à l’instance dirigeante du football africain pour évoquer les différents événements liés à cette rencontre. La FECOFA avait estimé que son équipe, la RDC, avait été victime de plusieurs erreurs d’arbitrage de la part du sifflet tunisien. La sanction aurait été soutenue par certains membres influents de la CAF comme le Marocain Fouzi Lekjaa et le Mauritanien Ahmed Ould Yahya.

wiwsport.com