Les 32èmes de finale de la Coupe du Sénégal Séniors édition 2023 ont débuté hier sur toute l’étendue du territoire. Après ces rencontres, 16 équipes se sont directement qualifiées pour la phase suivante.

La grande surprise de ces 32èmes de finales demeure la défaite des Diambars de Saly contre le Stade de Thiaroye. L’actuel leader de la Ligue 1 a été surpris par une équipe de national 1. Les académiciens, à la recherche d’un premier trophée dans cette compétition, se sont inclinés à la séance des tirs au but (1-3), après un score nul et vierge à l’issue du temps règlementaire.

L’autre club de Ligue 1 à s’être fait sorti est la SONACOS qui s’est inclinée devant l’US Rail de Thiès qui est en National 1 elle aussi. Les huiliers ont été battus à la séance des tirs au but (5-4) après un score nul et vierge.

Cinq autres équipes de Ligue 1 qui étaient en lice hier se sont imposées. Il s’agit de l’US Gorée qui a battu aux tirs aux buts (5-4) Etics Mboro, après un nul (1-1) dans le match. Teungueth FC s’est emparé d’Africa foot (1-0). La Linguère de Saint-Louis a gagné face à Toglou de Diass (1-0) et Génération Foot est venu à bout d’AS Saloum, (2-0). Le Jaraaf, équipe la plus titrée de la compétition, a battu l’AS Kaffrine sur le score d’un but à zéro. Les matchs se poursuivent aujourd’hui.

Tous les résultats :

FC Kumbalang 1-2 UCST Port

Teungueth FC 1-0 Africa Promo Foot

Jeanne d’Arc 0 (5 tab 4) 0 As Kolda

Sirènes de Grand Yoff 2-0 Oslo FA

Us Gorée 1 (5 tab 4) 1 Etics de Mboro

Model de Mbao 1-3 Etoile Lusitana

Stade de Thiaroye 0 (3 tab 1) 0 Diambars FC

Saly SC 0 (3 tab 4) 0 RS Yoff

Thiès FC 4-0 Damels de Tivaouane

US Rail 0 (5 tab 4) 0 SONACOS

Jamono de Fatick 1 (5 tab 3) 1 Guélewars de Fatick

AS Saloum 0-2 Génération Foot

AS Kaffrine 0-1 ASC Jaraaf

ASSUC 0 (2 tab 3) 0 Wally Daan de Thiès

Vétérans de Rosso 0 4 tab 2) 0 ASAC Ndiambour

Linguère 1-0 Toglou de Diass

Le programme du jour :

ASC Yeggo vs Demba Diop de Mbour (15H00 – Stade Ibrahima Boye)

Guédiawaye FC vs Olympique Ziguinchor (17H00 – Stade Ibrahima Boye)

Dakar Université Club vs USC Saint Louis (15H00 – Stade Parcelles assainies)

AS Douanes vs Gazelles de Bignona (17H00 – Stade Parcelles Assainies)

ASC HLM vs Avenir de Dakar (15H00 – Stade Alassane Djigo)

Dakar Sacré Cœur vs ASSUR (17H00 – Stade Alassane Djigo)

Renaissance de Dakar vs Amitié FC (16H30 – Stade de Mbao)

Mbour PC vs Olympique de Ngor (15H00 – stade Maniang Soumaré)

Cayor Foot vs CNEPS Excellence (17H00 – Stade Maniang Soumaré)

Karang FC vs US Ouakam (15H30 – Stade Massène Sène)

EJ Fatick vs NGB (17H30 – Stade Massène Sène)

Jolof Olympique Club vs AJEL de Rufisque (16H30 – Stade Alboury Ndiaye)

Olympique de Kédougou vs Stade de Mbour (17H00 – Stade R. Boubacar Diop)

Gazelles Kédougou vs AS Pikine (19H00 – Stade R. Boubacar Diop)

