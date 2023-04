Médaillé en or, argent et bronze, l’équipe nationale du Sénégal en paracyclisme a été reçu par le ministre des sports, Yankhoba Diattara.

Le Sénégal a présenté un bilan honorifique lors de sa participation au Championnat d’Afrique de Paracyclisme 2023. Les athlètes ont empoché avec eux durant ce tournoi sept (7) médailles dont deux (2) en or, deux (2) en argent et trois (3) en bronze. Des distinctions qui ne laissent pas indifférent le ministre des sports, Yankhoba Diattara. Celui-ci a magnifié le travail abattu par les athlètes et apporté par sa voix les félicitations du Président de la République et celles du Gouvernement.

Au nom du chef de l'Etat, @Macky_Sall et du Pm @amadou_ba_, j'adresse les félicitations du Gouvernement aux

4 athlètes qui ont représenté le Sénégal au Championnat d'Afrique de Paracyclisme. Ils ont troné sur le continent avec 7 médailles dont 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze pic.twitter.com/xp612eJ1lx — Yankhoba Diatara (@YDiatara) April 12, 2023

wiwsport.com