Au centre d’un tollé médiatique après son altercation avec Leroy Sané, Sadio Mané est présent à l’entrainement du Bayern, ce jeudi tout comme l’international allemand d’ailleurs. Les deux hommes se sont normalement entraînés avec le groupe de Thomas Tuchel.

Alors que les versions se multiplient avec la pression de la presse allemande quant aux éventuelles sanctions qui pourraient tomber sur Sadio Mané, le Sénégalais s’est normalement entraîné ce jeudi matin avec le groupe de Thomas Tuchel. Deux jours après son altercation tendue avec Leroy Sané, l’ancien des Reds continue les choses normales avec son club. D’ailleurs, Leroy Sané aussi était présent à la séance d’entraînement du jour.

Pour l’instant, le club ne s’est pas encore prononcé sur le sujet et la prochaine sortie de Thomas Tuchel face à la presse est très attendue. Aux dernières nouvelles, les deux hommes (Mané et Sané) s’étaient expliqués et excusés pour le grand bien de l’équipe allemande. Attendons de voir quelle sera la suite de cette affaire. Mais pour l’instant focus sur la course au titre en Bundesliga et le retour décisif face à City, mercredi prochain à l’Allianz Arena.

