Pour faire table rase et régler définitivement le problème « Mané – Sané », le Bayern Munich a infligé à Sadio Mané une amende financière en plus d’un match de suspension.

« L’affaire Sadio Mané » est réglée à l’allemande. Les dirigeants du Bayern Munich n’ont pas fait dans le détail. Très rigide en matière de conduite et de règlement, le club bavarois a d’ors et déjà retirer Sadio Mané dans la liste pour le prochain match de Bundesliga ce week-end.

Mais en plus de cela, l’international sénégalais écope d’une amende financière de 500.000 €, environ 300 millions de FCFA, soit une semaine de salaire pour l’ex joueur de Liverpool a annoncé Bayern & Germany.

Désormais les bavarois peuvent se concentrer sur les derniers matchs de la saison et surtout sur le match retour de quart de finale de ligue des Champions la semaine prochaine contre Manchester City.

Sadio Mané has been fined around half a million euros [@BILD]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 13, 2023