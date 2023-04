Les deux Sénégalais qui évoluent dans des clubs espagnols ont permis à leurs équipes respectives de glaner d’importants résultats.

En Eurocup, Khalifa Diop et Gran Canaria se sont qualifiés pour les quarts de finale ce mercredi. Très en forme cette saison, le club espagnol a pris le dessus sur le club turc de Bursaspor finaliste la saison dernière (72-66). Le pivot sénégalais a été un acteur important de cette victoire. Venu du banc, Khalifa Diop cumule 11 pts et 4 rebonds en 22 minutes. Le club canari va affronter Paris Basket, un adversaire qu’il a battu deux fois en phase de poule.

Brancou Badio de son coté a sonné le réveil de Baxi Manresa. Battu lors du match aller par Lenovo Tenerife en quarts de finale de la Champions League, le club du sénégalais a pris le dessus lors de la manche retour (85-83) ce mercredi.

Le meneur sénégalais a été décisif dans ce duel. Sorti du banc, Brancou a marqué 16 pts et livré une passe décisive. Une performance qui a permis aux Basques de faire la différence. Baxi Manresa devra disputer une troisième et ultime manche pour se qualifier pour le Final Four.

wiwsport.com – Basketsenegal