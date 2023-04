Dans cette deuxième journée des matchs du 1er tour de Coupe du Sénégal, les formations de Ligue 2 se sont généralement bien illustrées en décrochant pour la plupart leur billets pour le prochain tour de la coupe nationale. Par contre l’AS Douanes (L1) est passé à la trappe.

Deuxième de Ligue 2, Amitié FC s’est qualifié pour le prochain tour de la coupe du Sénégal. Les « verts blanc » se sont imposés aux tirs au but contre Renaissance de Dakar (4-5). Au stade Massene Sène, l’US Ouakam s’est également assuré sa place pour les 16es de coupe du Sénégal. Les Requins se sont en effet baladés contre Karang FC remportant une victoire 3-0 grâce à un doublé de Fode Camara et un but de Maguette Diop.

A Alboury Ndiaye Ajel de rufisque s’est imposé 1-0 contre Jolof Olympique club pour assurer sa continuité dans la compétition.

Les équipes mbouroise éliminées ainsi que les gabelous

Ce n’est pas une bonne moisson pour les équipes de Mbour. Demba Diop FC a perdu aux tirs au but (6-5) contre Yeggo. De son côté Mbour PC a confirmé sa mauvaise passe cette saison. Premier relégable en Ligue 2, MPC a été battu par Olympique de Ngor sur le score de 1-0. L’aventure s’arrête là pour Mbour PC.

L’AS Douanes est aussi éliminée de la compétition après sa courte défaite 1-0 devant Gazelle de Bignona.

Wiwsport.com