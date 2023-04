Vice-président de la fédération sénégalaise de surf, El Hadji Oumar Sèye lorgne la présidence de la Confédération africaine de surf. Dans les colonnes du quotidien « L’observateur », celui qui fut le premier noir africain à signer un contrat professionnel dans cette discipline se targue d’être le candidat idéal.

« Après 23 ans de carrière, j’ai voulu réaliser mon rêve d’enfance qui est d’aider les jeunes du Sénégal et d’Afrique. J’ai commencé à organiser au Sénégal des compétitions internationales, dont le Ngor Surf trophée. Trois ans après, j’ai organisé le Ouest Africa Tour qui est un circuit professionnel. Après six (6) ans d’expérience, on est passé au Africa Tour qui se déroulait au Maroc, au Cap Vert, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Congo. Ca a eu du succès et ça a intéressé le World surf League qui est l’instance internationale de la discipline. Ils m’ont contacté pour faire la première étape de la Coupe du Monde de Surf au Sénégal en 2019. il y avait 161 athlètes , les meilleurs du monde. Je suis membre-fondateur de la Confédération africaine en 2017. Maintenant, je veux être le Président pour beaucoup de raisons : mon passé, ma fiche technique, mon savoir-faire, mes diplômes, je suis également formateur des entraîneurs donc techniquement, je me suis structuré avant de viser le poste de Président. Mon expérience peut parler ».

En assemblée générale élective prévue le 23 avril prochain à Dakar, la Confédération Africaine de Surf doit renouveler son bureau. C’est l’occasion attendue par l’actuel vice-président de la fédération sénégalaise de surf pour défier les vagues de l’instance africaine dirigeante de ce sport.

« On est trois candidats, dont Jonny Bakker, président de la Fédération sud-africaine et Mohammed Kadmiri, président de la fédération du Maroc qui est également le président sortant. Mais, on avait eu des accords avec le Maroc pour les laisser organiser la Coupe d’Afrique cette année. Et après la compétition, ils soutiennent la candidature du Sénégal. Mais à notre grande surprise, après la Coupe d’Afrique il y a eu un silence total de leur part. Ils ne répondent plus à nos mails » a-t-il pesté.

« Mais des 29 pays affilies a la fédération internationale, on aura 15 présents dans le General Meeting et la semaine de stage Isac. On est en train de discuter pour trouver un consensus avant les élections. Parce que ce serait dommage de partir au vote. Notre objectif est de trouver un consensus juste pour le développement du surf africain ».

El Hadji Oumar Sèye veut faire rayonner au summum de l’éclat ce sport qu’il a connu et pratiqué. Il raconte. « A l’époque, mon oncle tenait l’une des premières cabanes sur la corniche. Je venais l’aider et en même temps pratiquer le surf. Après quelques années de pratique, j’ai eu une offre de contrat pour aller faire le surf en Europe, en 1998. Je suis parti faire mes tests en France te j’ai signé mon premier contrat professionnel avec la marque rusty. Je suis resté neuf (9) ans chez Rusty, puis j’ai signé avec la marque Salomon pour trois (3) ans. J’ai signé avec la marque numéro 1 de l’époque Rip Curle pour 11 ans » souligne-t-il.

wiwsport.com