Les temps sont compliqués pour Seny Dieng et QPR. Parfois déterminant sur ses bases, le portier sénégalais devra se montrer beaucoup plus inspiré s’il souhaite sortir son équipe de la tourmente.

Ce lundi 10 avril, Queens Park Rangers se déplaçait sur la pelouse de West Bromwich Albion pour une rencontre entre deux équipes aux ambitions bien différentes pour la fin de saison de la Deuxième Division d’Angleterre. Un match comptant pour la 41e journée de Championship durant lequel QPR est revenu de nulle part en arrachant un résultat nul 2-2. Menés 2-0 après 13 minutes de jeu, les hommes de Gareth Ainsworth ont eu le courage, la détermination et la force de revenir.

Profitant d’un début de match complètement raté des joueurs de Queens Park Rangers, West Bromwich Albion a marqué deux buts coup sur coup grâce à Brandon Thomas-Asante (10e) et Semi Ajayi (13e). Après, c’est le talent offensif, en quelque sorte, qui a sonné la révolte du côté des Rangers qui ont d’abord réduit la marque par l’intermédiaire de Lyndon Dykes avant d’égaliser en début de seconde période grâce à Chris Martin.

Seny Dieng, le chaud et le froid

C’est une évidence : le gros point noir de Queens Park Rangers cette saison, c’est la défense. Que ce soit avec l’entraîneur Michel Beale, son successeur Neil Critchley et maintenant avec Gareth Ainsworth, les Hoops sont terriblement à la peine dans ce domaine, à domicile comme à l’extérieur. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Après 41 matchs disputés, QPR est tout simplement la deuxième pire défense de Championship avec 64 buts encaissés. Seul Blackpool (67 buts) fait plus pire.

S’il faut trouver un fautif, il semble difficile de mettre toute la faute sur Seny Dieng. Le portier international sénégalais a plusieurs fois sauvés les meubles. En déduit ses chiffres cette saison. En effet, à cinq journées de la fin, le Champion d’Afrique de 28 ans est le quatrième gardien de Championship cette saison ayant réalisé le plus d’arrêts. En 41 matchs, Dieng a sorti 107 arrêts. Seuls les gardiens Viktor Johansson de Rotherham (145), Daniel Bachmann de Watford (117) et Freddie Woodman de Preston (109) font mieux que lui. En moyenne, Seny, lui qui a stoppé deux penaltys cette saison, réalise 2,6 arrêts par match, soit 63% de tirs arrêtés.

D’ailleurs, face à West Bromwich Albion, nul doute que sans l’ancien joueur de Grasshopper Club Zurich dans les cages, Queens Park Rangers allait difficilement empocher un point de son déplacement au stade The Hawthorns. En seconde période notamment, il a sauvé son équipe avec plusieurs parades. Néanmoins, le portier international sénégalais n’est pas exempt de tout reproche du nombre impressionnant de buts encaissés par QPR depuis l’entame de cette saison.

Dans sa surface, Seny Dieng alterne très bon et fébrilité. Irréprochable dans le jeu au pied pour lancer ses partenaires joueurs de champ, il dégage parfois peu de sérénité dans ses sorties aériennes, à l’image du premier but qu’il a concédé lors du match nul lundi contre West Brom. Lors de la très lourde défaite contre Blackpool (6-1) le 14 mars dernier, sa sortie totalement manquée avait permis à Curtis Nelson d’inscrire le 3-0 pour les Seasiders après un quart d’heure de jeu.

QPR, au bord de la catastrophe

Cette période néfaste pour Seny Dieng ne peut nullement pas être enlevée des très mauvais résultats de Queens Park Rangers qui n’a remporté qu’un seul petit match sur ses 18 derniers en Championnat. Avant leur match nul face à West Brom, les hommes de Gareth Ainsworth restaient d’ailleurs sur neuf défaites sur leurs onze dernières sorties. À cinq journées du terme, QPR n’est que 20e du classement de Championship, avec deux longueurs d’avance sur le premier relégable.

Alors que le calendrier et les matchs restants ne sont pas des plus favorables pour une équipe qui lutte contre la descente, avec des confrontations contre Conventry, à domicile, Norwich, à domicile, Burnley, à l’extérieur, Stoke City, à l’extérieur, et Bristol City, à domicile, Queens Park Rangers devra espérer pouvoir s’appuyer sur un Seny Timothy Dieng plus en confiance et plus rassurant pour éviter la catastrophe, autrement dit une relégation en League One. L’international sénégalais est bien capable de sauver le bateau QPR. D’autant plus qu’il est le seul et unique gardien de Championship cette saison à… avoir marqué un but.

