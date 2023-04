Les Tifosi des deux équipes n’ont pas regretté d’avoir été au stade ce mercredi. Le match entre le Milan AC et Naples a tenu toutes ses promesses. Dans ce duel 100% italien, le Milan AC a pris le match par le bon bout même s’il a subi quelques frayeurs en début de match.

En effet dès la 3e minute de jeu, Naples a imposé un gros rythme de jeu pour tenter d’asphyxier les milanais. Kvaratskhelia s’offre la première occasion du match avec un tir contré par Krunic, puis Zambo Anguissa s’y met à son tour ainsi que Giovanni Di Lorenzo. Malheureusement ils tombent à chaque fois sur un Mike Maignan des grands soirs puisque le gardien tricolore repousse toutes les tentatives des joueurs de Luciano Spalletti.

Attendant tranquillement que l’orage passe, les hommes de Stefano Pioli se reprennent en main après la demi-heure de jeu et vont parvenir à ouvrir le score. Sur une contre-attaque fulgurante emmenée par Brahim Diaz, Ismael Bennacer conclut d’une superbe frappe du pied gauche (40e 1-0). Orphelin de son attaquant vedette Victor Oshimen, Naples tente tant bien que mal de revenir au score en deuxième mi-temps. Mais cet élan va se briser net avec l’expulsion de Zambo Anguissa à un quart d’heure de la fin du match après un pied haut sur Théo Hernandez.

Le Milan AC s’impose ainsi à domicile sur ce petit score (1-0) et prend une belle option avant le match retour dans une semaine dans le cratère du stade Diego Armando Maradona à Naples.

We go to Naples with a lead to defend 💪#MilanNapoli #UCL #SempreMilan@oppoitalia pic.twitter.com/nxZWhBK1wQ

