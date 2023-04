En marge des quarts de finale aller de la Ligue des champions, Kalidou Koulibaly est titulaire ce soir pour défier le Real Madrid au Santiago Bernabeu.

Lampard a choisi ses hommes pour faire face au grand Real Madrid, champion d’Europe en titre et club le plus titré de la Ligue des champions. C’est presque du classique à une ou deux exception près pour l’entraîneur intérimaire des Blues. Kepa est dans les buts et dans la défense à trois on retrouve Koulibaly, Thiago Silva (de retour) et Wesley Fofana qui seront soutenus sur les ailes par les anglais Reece James et Ben Chilwell.

Le mileu de terrain est composé d’Enzo Fernandez, Kovacic et de Ngolo Kanté qui fait également son retour. Devant, Joao Felix et Raheem Sterling seront chargés de mettre en danger la défense madrilène. Notons que le gardien sénégalais Edouard Mendy est bien sur le banc des remplaçant.

