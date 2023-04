C’est compliqué pour Chelsea et Kalidou Koulibaly. Alors que les Blues se rendent au Santiago Bernabéu ce mercredi soir pour les quarts de finale aller de Ligue des Champions, le défenseur central sénégalais a quitté les siens peu avant l’heure de jeu, alors que son équipe est menée 1-0. Resté au sol après un duel avec Vinicius Junior, il s’est plaint à la cuisse droite avant de céder sa place à Marc Cucurella.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2023