C’est très mal parti pour Chelsea qui laisse le Real Madrid prend une très sérieuse option pour la qualification en demi-finales de Ligue des Champions. En déplacement au Santiago Bernabéu mercredi soir à l’occasion des quarts de finale aller, les Blues se sont en effet inclinés sur le score de 2 à 0 et devront invoquer un véritable exploit à Stamford Bridge mardi prochain pour espérer se qualifier.

Les hommes de Frank Lampard ont pourtant pas mal débuté la rencontre, obtenant une grosse occasion des pieds de Joao Félix qui a malheureusement buté devant Thibaut Courtois dès les premiers instants. Mais Madrilènes ont ensuite pris le contrôle du match et ont réussi à débloquer la situation grâce Karim Benzema (21e). Derrière, Kepa Arrizabalaga a sauvé les siens à plusieurs reprises.

En seconde période, ça c’est devenu plus compliqué pour Chelsea. Kalidou Koulibaly, touché à la cuisse droite, est sorti sur blessure à la 55e, peu avant l’expulsion de Chilwell. En supériorité numérique, le Real Madrid a eu la patience avec maîtrise pour faire le break grâce à un but d’Asensio. Mason Mount pensait réduire l’écart en fin de match, mais c’était sans compter sur un retour en catastrophe de Rudiger.

Defeat in the first leg.#UCL pic.twitter.com/VuwXuygJwg

