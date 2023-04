Depuis son retour en club après la fenêtre FIFA du mois de mars, Pathé Ciss est relégué à une place de remplacement et pire il n’a disputé aucune minute lors des deux derniers matchs de championnat espagnol.

Est ce une décision momentanée ou bien s’agit-il réellement d’un changement radical dans la hiérarchie de l’entre-jeu du Rayo Vallecano ? Longtemps en concurrence avec Santi Comesaña et Oscar Valentin, Pathé Ciss semble maintenant être largué par les deux espagnols qui apparemment plaisent bien à Andoni Iraola, entraineur du club.

Le frère à Saliou Ciss n’a pas disputé le moindre minute depuis son retour en club après la trêve internationale et les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Mozambique. Lors des rencontres de la 27e et 28e journée de Liga respectivement contre Valence (1-1) et l’Atletico Madrid (1-2), Pathé Ciss est resté sur le banc des remplaçants pendant tout le match. Rare pour être souligné puisque c’est la première fois de la saison que le joueur de 29 ans reste deux matchs consécutifs sans jouer en championnat.

A ce stade de la saison, Pathé Ciss a joué 24 matchs de Liga pour 1 but marqué. C’était en début de saison ors de la victoire du Rayo contre Espagnol Barcelone (0-2).

Wiwsport.com