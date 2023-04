Récemment médaillé d’or à l’open de Luanda, l’international sénégalais est revenu sur son histoire avec le judo.

Dans un entretien accordé à Brut Sénégal, Mbagnick Ndiaye explique son choix de faire carrière dans le judo et non dans la lutte sénégalaise. «Beaucoup de personnes me posent la question. J’ai commencé le judo assez tôt, je me suis plus concentré sur cette discipline. Je ne regrette pas ce choix parce que j’ai eu pas mal de satisfactions dans ce sport », affirme le Judoka.

Porte-drapeau du Sénégal aux JO 2020, Mbagnick Ndiaye se dit fier d’avoir représenté son pays. «C’est vraiment quelque chose d’extraordinaire », dit-il. Double champion d’Afrique de judo, vainqueur des jeux africains, l’international sénégalais veut maintenir son poids de forme à savoir 135 kg dans l’optique des futures échéances. Son prochain objectif est d’aller chercher une médaille aux championnats du monde début mai. De ce fait, le judoka sénégalais s’entraine en France car selon lui il ne trouve pas au Sénégal les gabarits pour pouvoir bien s’entrainer. «Je viens ici pour me rapprocher beaucoup plus de l’élite ».

Concernant sa reconversion, l’athlète a bien une idée en tête. «J’aimerais bien aller au Sénégal pour développer le sport. Parce qu’il y a du talent. Je veux être dans le management du sport comme ça je vais essayer de développer cette culture du haut niveau », déclare Mbagnick Ndiaye.

