« Bien sûr que c’est un handicap » a avoué Serigne Saliou Dia, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans au sujet de nombreux de ses joueurs recalés par les tests IRM. Conséquence ? Le technicien sénégalais a été obligé de « rebâtir une équipe » prête à offrir une quatrième étoile au football sénégalais. A deux semaines du coup d’envoi de la CAN U17 qui se jouera en Algérie (29 avril au 19 mai 2023), l’entraîneur des lionceaux s’est entretenu avec wiwsport.

Entretien

Comment se passe la préparation jusqu’ici ?

Elle se passe très bien, on a pu remettre l’équipe en place après quelques départs. Il nous fallait voir quelques joueurs pour pallier cela. De travailler sur notre modèle de jeu avec quelques matchs amicaux au plan local.

Des départs ? Ils ont été recalés par le test IRM ?

C’est comme dans toutes les sélections, les garçons tant qu’ils continuent à s’entraîner et à compétir avec les seniors, ils peuvent avoir des problèmes avec l’IRM. C’était notre cas, parce que tous les garçons qu’on avait pris s’entraînent et jouent avec les seniors où ils font beaucoup de musculation. Mais, je pense que c’est un cours normal. Les garçons grandissent très vite. On avait fait des IRM le mois de novembre dernier en Mauritanie. On n’avait amené aucun joueur qui était à 4, ils étaient à deux ou trois. Alors que 6 étaient le nombre à bannir. Donc vous voyez en 6 mois, ils ont grandi très vite. Je pense que c’est dû au surentraînement des joueurs, beaucoup compétissent déjà avec les seniors.

N’est-ce pas cette situation vous avez beaucoup handicapé ?

Bien sûr que c’est un handicap. Vous voyez nos deux matchs perdus au Maroc, on est parti sans notre défense. Il fallait reprendre le travail sur le plan défensif. Je pense que le grand chantier du football c’est de trouver une solidité défensive. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que la première phase de l’attaque c’est d’équilibrer sur le plan défensif. Il fallait reprendre le boulot. Heureusement qu’on avait un plateau très large parce que dans nos sélections on avait eu à appeler 60 joueurs. On avait placé les joueurs en catégorie 1 à 4. Après, on était obligé de retenir les joueurs qui étaient en dessous et essayer de rebâtir quelque chose. Dieu merci, on a pu mettre quelque chose en place. Là, on continue le travail, je pense que rien n’est encore parfait. Il faut insister sur les automatismes et sur l’aspect collectif de cette défense.

Qu’avez-vous retenu des deux derniers matchs amicaux perdus au Maroc ?

En compétition, on dit souvent soit on gagne soit on apprend. Heureusement, c’est des matchs amicaux. Je préfère perdre des matchs amicaux que des matchs officiels. Et comme je l’ai dit tantôt, ils nous ont permis d’identifier les axes de notre travail. Même si l’attitude des joueurs n’a pas été très mauvaise. Face au Burkina Faso, on menait déjà avant de perdre sur les erreurs défensives. Contre le Maroc, on a joué presque à 10 pendant toute la partie. On a eu un carton rouge en première période. Malgré cela, les garçons n’ont pas été ridicules. Au contraire, ils ont même dominé le match. Ils ont fait de belles choses et je pense que ces deux rencontres nous ont permis d’avoir des axes de travail et on est sur ses axes depuis notre retour. Macha’Allah, on est sur la bonne voie. Ils sont en train de se parfaire. Ils sont en train de faire de très bons matchs ici sur le plan local.

La CAN c’est bientôt peut-on dire que le Sénégal est fin prêt ?

Je pense qu’on a essayé de faire l’essentiel. Une équipe n’est jamais prête. Une équipe est tout le temps en perspective même en période de compétition. Je pense pouvoir continuer à faire grandir cette sélection très jeune. On n’a pas de seniors, on a des jeunes joueurs qui avaient à leurs actifs cinq à 6 matchs l’année dernière. Il fallait les rendre un peu compétitifs et essayer de les faire grandir. De les faire jouer beaucoup de matchs amicaux, avec un travail en amont. Je pense que sur cet aspect on peut dire qu’on a des joueurs qui sont prêts à réaliser de belles choses. Comme je l’ai dit tantôt, les joueurs peuvent être perfectibles, ils peuvent encore faire des erreurs parce que ce sont des très jeunes joueurs mais je pense qu’on pourra avoir des palliatifs pour les aider à progresser et les mettre sur la route qu’on veut.

Comment jugez-vous le groupe du Sénégal qu’il partage avec le pays hôte, l’Algérie, la Somalie et le Congo ?

C’est un groupe très relevé. Quand on partage une poule avec le pays organisateur, avec le Congo, on connaît un peu l’histoire du TP Mazembe avec toutes les installations créées dans leur pays. C’est la Somalie qui est peut-être un peu novice. Mais en catégorie, il n’y a pas de secret. Il faut prendre les jeunes très tôt, à bas âge, de les doter d’arguments sur le plan technico-tactique. Ce que toutes les nations sont en train de faire. Et comme on dit, on ne nous présente plus sur le plan de formation. On a eu des exemples, que ce soit Diambars, Génération Foot et les autres académies. Je pense maintenant que le Sénégal a une très bonne qualité de formation. Et on essayera d’en profiter pendant cette coupe d’Afrique pour mieux s’imposer.

Après la CAN, celle des moins de 20 ans et le CHAN, peut-on attendre un Sénégal sacré avec les moins de 17 ans ?

On doit surfer sur dynamique de victoire sénégalaise. Les garçons sont conscients de cela et on travaille pour ça également. On va s’y atteler, on n’a pas le droit d’être en reste. On va tout faire avec l’aide de Dieu Inchallah pour être sur cette dynamique.