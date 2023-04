Dans un mini-reportage réalisé par Frost Bank Stories, Gorgui Sy Dieng a un peu retracé son parcours de basketteur jusque-là. L’international sénégalais a aussi évoqué son attachement et son engagement dans l’œuvre caritative notamment au Sénégal.

La carrière de Gorgui Sy Dieng n’est pas tombée du ciel et n’est rien d’autre que le fruit d’un travail acharné et de rencontres qui ont bouleversé sa vie de jeune passionné de basketball. « Il y a eu un déclic quand j’ai été au programme de Basketball Without Borders qui s’est tenu en Afrique du Sud. J’ai vu lors de ce camp des stars de la NBA comme Dwight Howard, Dirk Nowitzki, toutes ces superstars et je me suis dit : ‘’Okay si ces gars ont pu le faire, alors moi aussi je peux le faire…’’ », s’est remémoré l’international sénégalais.

Cette rencontre avec des stars de la plus grande ligue de Basket au monde en Afrique du Sud a changé la vie de l’originaire de Kébémer. « C’est de là que j’ai commencé à me poser des questions. J’ai pris conscience que je devais faire tout ce qu’il fallait pour atteindre le niveau que ces stars de la NBA avaient. J’ai compris que la vie était comme un circuit, tout va et revient. Que j’avais une opportunité à saisir dans ce camp de basketball initié par la NBA avec le top 100 des joueurs africains », a ajouté Gorgui Dieng qui se souvient encore de ses premiers pas dans le basketball professionnel.

Connu pour sa générosité et son engagement dans les œuvres de bienfaisance, la star sénégalaise a évoqué sa passion d’aider les autres. « Je donnerai tout ce que j’ai pour aider les gens ! Je vais souvent dans les hôpitaux, les centres de santé, pour aider à nettoyer ou assister les patients. Et je me dis toujours que Dieu m’a mis dans cette position pour que j’aide ceux qui en ont besoin. La raison de ma position actuelle, c’est d’aider les miens. Quand je rentre chez moi, je peux garder la tête haute. Ils s’en souviendront pour toujours », a affirmé le joueur des Spurs.

Le basketteur de 33 ans n’a pas caché sa fierté à pouvoir partager avec ceux qui en ont besoin. De pouvoir rendre service aux nécessiteux notamment au Sénégal. « Aujourd’hui, je suis fier de moi ! J’ai ma fondation qui aide les gens, qui rénove des hôpitaux, qui contribue à l’amélioration des conditions de vie. Comme par exemple aller dans des zones qui n’ont jamais eu accès à l’eau potable et faire en sorte qu’ils en aient, vous savez, cela me rend fier », a confié Gorgui Dieng dans un entretien avec son club, San Antonio Spurs.

Pour l’ancien des Timberwolves, la réussite d’une personne, c’est sa capacité à mettre de l’impact et même influencer la vie des autres. D’ailleurs, le Lion affirme être au cœur d’un projet de construction d’hôpital après les rénovations opérées depuis quelques années maintenant. « Comme je dis toujours, le succès d’une personne, c’est d’agir de sorte à impacter la vie des autres. Là je me dis que c’est bien d’aider des hôpitaux à se remettre à niveau, mais c’est encore mieux quand on commence depuis le début en construisant un hôpital tout neuf avec des équipements et tout. Et actuellement c’est ça notre projet », a conclu Gorgui Sy Dieng qui ne devrait pas tarder à faire parler de lui dans des actions sociales.

From Senegal to San Antonio, @GorguiDieng's journey is one of a kind. 🙌 In an all-new @FrostBank Spurs Stories, get to know Gorgui and his passion for helping his community through basketball 🏀 #ad pic.twitter.com/H8TXiL4qQ3 — San Antonio Spurs (@spurs) April 11, 2023

