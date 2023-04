Le défenseur du Real Madrid n’a pas tari d’éloges sur le Sénégal au moment d’évoquer le football africain.

En plus d’être un bon joueur de football, Antonio Rudiger semble aussi un très bon manieur de la langue. Interrogé par Canal+, dans l’émission « « Talents d’Afrique », au sujet du football africain, qu’il semble suivre avec beaucoup d’intérêts, le défenseur international allemand du Real Madrid, originaire de la Sierra Leone, s’est mouillé. Au point où l’ancien joueur de l’AS Roma et de Chelsea n’a pas raté l’occasion de saluer les efforts consentis au Sénégal, notamment au niveau des infrastructures.

« Ce que je pense du football africain en général ? En tant qu’Africain, je pense qu’on a des difficultés, regrette t-il. Pourquoi aucune équipe africaine ne peut gagner la Coupe du Monde ? Combien d’équipes nous représentent en Coupe du Monde et combien d’équipes représentent l’Europe ? Et, pourtant, l’Afrique a la plus grande fédération (la CAF). Alors, de quoi on parle là ? Quand je vois des pays africains, comme le Sénégal qui est un vrai exemple. Ils ont construit un stade pour leur équipe nationale, ils ont des écoles de football. Sadio Mané vient de là ! Beaucoup de leurs internationaux sont issus de cette formation. Cela devrait être le cas partout en Afrique. »

Lors de cet entretien, le vainqueur de la Ligue des Champions 2021 s’est également livré sur l’actuel meilleur footballeur africain. « Si je dois n’en citer qu’un, ce serait Sofyan Amrabat. Mais si Sadio Mané n’était pas blessé, j’aurais dit Sadio Mané sans hésitation », a t-il confié, avant que son interlocuteur ne lui ravise l’esprit. « Personnellement, j’aurais dit Victor Osimhen », indique l’ancien international guinéen Ibrahima Traoré… « Oh je l’avais complètement oublié ! Je pensais à la Coupe du Monde et tout ! Mais évidemment, en y réfléchissant, Osimhen puis Amrabat. Victor est fort, il est vraiment fort et vraiment bon. Comment j’ai pu l’oublier… », sourit Rudiger.

