Rempli de regrets, Kalidou Koulibaly a affiché son soutien à Romelu Lukaku, ciblé par des cris racistes avec l’Inter Milan contre la Juventus la semaine dernière.

À l’occasion de la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Inter Milan (1-1) mardi dernier, Romelu Lukaku, auteur du but égalisateur pour les Nerazzurri dans les ultimes instants du match, a été victime d’insultes racistes et de cris de signe. L’attaquant belge a même été traité de «singe», en attestent des vidéos sur les réseaux sociaux. Souvent témoin et parfois même victime de ces actes odieux durant sa longue aventure en Italie, en tant que joueur du Napoli, Kalidou Koulibaly a soutenu son collègue dans un entretien accordé à la BBC Sport.

« Je ne sais pas pourquoi cela continue d’arriver, a regretté le défenseur sénégalais de Chelsea. Il y a quelques imbéciles qui pensent qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent. La société n’est pas comme ça et je dis à Romelu, je suis avec lui. Je connais ce sentiment, cela m’est arrivé et c’est vraiment mauvais. Nous devons être fiers de lui, fiers de ce qu’il a fait. Il n’a donné aucun respect à personne et a juste exprimé son sentiment en ce moment. Pour moi, c’était bien. Peut-être que d’autres ont senti qu’il jouait sur leurs nerfs, mais ils ont joué avec lui avec ces actions stupides contre lui. Je suis désolé pour lui, mais tout le monde est avec lui et nous le soutiendrons toujours. »

wiwsport.com