Brillant avec Reims, le néo-international sénégalais, Dion Lopy attise de plus en plus les convoitises à l’image d’Everton qui pourrait activer cette piste en cas de départ de son milieu de terrain Amadou Onana.

Dans les rangs d’Everton depuis août 2022, le milieu international belge est susceptible de quitter le navire lors du prochain mercato. Et du côté des Toffees, on se prépare à son transfert. Selon les renseignements publiés par le Daily Mail, le club d’Idrissa Gana Gueye a commencé à chercher des joueurs pour succéder à Amadou Onana en cas de départ et l’un d’entre eux est Dion Lopy, le joueur formé à l’académie Oslo. Le club britannique basé dans la ville de Liverpool s’est renseigné sur la disponibilité du milieu de terrain rémois.

Convoqué pour la première fois avec la sélection senior du Sénégal lors de la dernière fenêtre internationale, l’ancien capitaine des moins de 23 ans, passé par l’académie de Reims avant d’être appelé dans l’équipe première, a, depuis ses débuts avec Reims en 2021, accumulé 60 apparitions et s’est fait un nom en tant qu’un titulaire indiscutable.

Et, selon la même source, Everton n’est pas la seule équipe intéressée par sa signature cet été. Aston Villa est également sur les traces de l’un des espoirs du football Sénégalais sous contrat jusqu’en 2026 et évalué à hauteur de 3 millions d’euros selon transfermarkt.

wiwsport.com