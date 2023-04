Ils ne sont plus que 8 équipes à plébisciter la Coupe aux grandes oreilles. Les matches aller de quarts de finale vont démarrer ce soir, à 19h avec deux chocs au programme.

Benfica v Inter, une affiche mythique de la LDC

Le Sporting Lisbonne de Benfica de Roger Schmidt, double vainqueur (1961 et 1962) va recevoir l’Inter Milan de Simone Inzaghi (1964 ; 1965 et 2010). Deux équipes mythiques de cette compétition, l’Inter et le Benfica ont fait l’affiche de la finale de 1965, remportée par les Italiens (1-0).

Défait pour la deuxième fois de la saison en championnat le week-end dernier par le FC Porto, sur le score de 2 buts 1, le Benfica reste tout de même leader, avec 7 points d’avance sur son bourreau. Les coéquipiers de Joao Mario (6 buts et 2 PD) réalisent aussi une belle campagne de Ligue des Champions. Avec la deuxième meilleure attaque du tournoi (23 buts inscrits), les lisboètes font figure de sérieux outsiders. L’Inter Milan est sur une dynamique moins positive avec 0 victoire sur ses 5 derniers matches. Mais les poulains d’Inzaghi vont compter sur un solide André Onana, héroïque en huitième de finale retour face aux autres Portugais du FC Porto.

Manchester City v Bayern Munich, le réveil de Sadio Mane attendu !

L’autre match de ce soir va opposer deux prétendants sérieux au titre Manchester City de Pep Guardiola et le Bayern Munich (6 LDC) de Thomas Tuchel. Ce duel verra se confronter les deux meilleures défenses de la compétitions (2 buts encaissés pour le Bayern et 3 pour City). Pep va croiser un des entraineurs qui le réussit le moins (1 victoire en 10 matches). Tuchel est aussi celui qui lui a privé le titre en 2021. Ce match est aussi l’occasion pour Sadio Mané (3 buts et 1 PD cette saison en LDC) de briller face à un adversaire qui le réussit (19 matches pour 10 buts et 1 PD face à City).

Même si Manchester City poursuit encore Arsenal à la tête de la Premier League, il peut compter sur le redoutable Erling Haaland, actuel meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations. Le Bayern peut compter sur le retour d’Upamecano en défense pour museler le colosse Norvégien.

wiwsport.com