A l’approche de leur combat du 30 avril, Lac Rose et Quench ont tenu leur second face à face ce samedi sur Bantamba TV.

Malgré sa mauvaise dynamique et les quatre années passées sans combattre, Lac rose est resté le même lutteur qui n’a pas sa langue dans sa poche. Le pensionnaire de l’écurie Fass Ndakaaru qui totalise 14 combats pour 9 victoires et 5 défaites veut signer son retour dans l’arène ce 30 avril à l’occasion de son combat contre Quench. Sur le plateau de Bantamba TV il a déclaré être conscient de l’enjeu de ce combat et veut rattraper le temps perdu.

« C’est un champion et c’est pourquoi on a organisé notre combat. Je prie Dieu de m’accorder la victoire le 30 avril inshAllah. Je ne peux même pas vous dire l’importance que ce combat a pour moi. Le 30 avril j’attaquerai, je cognerai et je gagnerai. Je ne dois pas beaucoup parler dans ce combat car j’ai perdu énormément d’années dans ma carrière. Donc je dois venir montrer de quoi je suis capable » a promis Lac rose

Wiwsport.com