A l’issue de la 1ére édition de l’open international de Luanda disputé le week-end, les sénégalais occupent la deuxième place dans le classement final.

Les judokas sénégalais ont fait mieux qu’à Tunis et Alger en décrochant 10 médailles. Les lions ont largement atteint leurs objectifs. En seniors Diodio Sonko (-52 Kg), Abderahmane Diao (-91 kg) et Mbagnick Ndiaye (+100 kg) ont récoltés les trois médailles en or. Libasse Ndiaye (-100 kg) est médaillé d’or dans la catégorie junior.

Avec ses 10 distinctions (4 en r, 3 argent, 3 bronze), les judokas sénégalais ont engrangé des points précieux pour Paris 2024.

wiwsport.com