Cette saison a marqué un chamboulement dans la hiérarchie des footballeurs africains évoluant dans les championnats européens avec notamment la montée en puissance de joueurs tels que Victor Osimhen.

Un bouleversement qui s’est logiquement répercuté sur la valeur marchande des footballeurs africains. Transfermarkt, le site spécialisé, a élaboré un classement des africains selon leurs valeurs marchandes. Dans ce tableau des footballeurs africains les plus chers présentement, 2 seuls Sénégalais figurent dans le Top 25. Alors que sa valeur marchande est en chute libre depuis un peu plus d’un an, Sadio Mané n’est désormais que le 4e (45 M€) joueur africain le plus cher. Pour rappel, il y a deux saisons, l’attaquant du Bayern Munich avait été évalué à 150 M€.

Dans ce top 25 des joueurs africains les plus chers, le ballon d’Or africain est devancé par Victor Osimhen (1er – 100 M€), de Achraf Hakimi et Mohamed Salah (2e et 3e – 70 M€). L’autre international sénégalais qui figure dans ce top 25 n’est autre que le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Le défenseur de Chelsea, âgé de 31 ans, est évalué à 25 M€ par le site Transfermarkt.

Un tableau qui illustre la régression des footballeurs sénégalais en Europe avec notamment les absences de Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr ou encore Krépin Diatta… D’ailleurs, sur le classement des sélections africaines les plus valeureuses actuellement, le Sénégal est relégué à la 5e position derrière le Nigéria, le Maroc, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Pour rappel, les Lions coiffaient tous leurs homologues en janvier 2022, à la veille de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

