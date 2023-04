L’Aris Limassol ne s’est pas manqué. Après la défaite de l’APOEL Nicosie, lundi, face à l’Apollon Limassol (0-2), la formation d’Aleksey Shpilevsky avait l’occasion de prendre la tête du Championnat de D1 chypriote en cas de victoire lors de son déplacement sur le terrain de l’Omonia, ce mardi, à l’occasion de la 30e journée. Une opportunité parfaitement saisie par Yannick Gomis et ses partenaires.

En effet, les Light Brigade l’ont emporté sans trembler (0-3). Titulaire, Gomis, auteur désormais de sept buts et cinq passes décisives cette saison, a permis à Leo Bengtsson d’ouvrir la marque en lui délivrant une superbe passe décisive à la 22e minute. Une bicyclette de Shavy Babicka (0-2, 79e) et une réalisation de Morgan Brown (0-3, 82e) ont ensuite sceller un succès très important pour les Vert et Blanc.

🔥What an amazing stunner from Leo Bengtsson! A masterpiece! Leo opens the scoring ⚽️ #ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/KB7xsCxHLu

Avec cette victoire, qui siffle un onzième match sans défaite, l’Aris Salonique prend donc la première place du Championnat chypriote, avec une longueur d’avance sur l’APOEL Nicosie qui occupe la deuxième position. S’il reste bien six matchs à disputer, autant dire que le choc entre les deux équipes prévu dans 12 jours s’annonce électrique et très déterminant pour le titre, alors que l’AEK est juste derrière.

👏 What a victory for all our ARIS Family! What astonishing goals have been scored!

Thanks to our team, coaches, staff and fans for making it possible!

We continue ✊🏻 WE ARE ARIS 💚 pic.twitter.com/zGp1UFIWaz

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) April 11, 2023