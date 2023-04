Dans un entretien accordé à la BBC Sport, le défenseur sénégalais s’est confié sur le licenciement de Graham Potter, remplacé par Frank Lampard.

Après le départ de Graham Potter, Chelsea s’est tourné vers un enfant de la maison. En effet, quelques jours après le licenciement de l’ancien entraîneur de Brighton, le club londonien a choisi de confier les rênes de son équipe à Frank Lampard, qui revient sur le banc après un passage contrasté il y a deux ans et un nouveau limogeage en tant qu’entraîneur d’Everton, et qui se chargera d’une mission jusqu’à la fin de la saison. Interrogé par la BBC Sport, Kalidou Koulibaly revient sur l’arrivée de l’ancien milieu de terrain des Blues.

« Nous savons qu’il est une légende ici et il a déjà entraîné la moitié de l’équipe. La situation est comme ça pour le moment, mais à l’entraînement, il a dit qu’il nous soutiendrait jusqu’au bout et nous aiderait à sortir de cette situation. Nous savons que c’est une situation difficile pour tout le monde, y compris le club, l’entraîneur et les supporters, mais nous donnerons tout pour nous en sortir et les rendre heureux. Notre premier objectif est de gagner les matchs et de rendre nos supporters heureux », a souligné le défenseur sénégalais.

Pour le moins que l’on puisse dire, c’est que la seconde aventure de Frank Lampard en tant que coach de Chelsea n’a pas débuté de plain-pied car les Blues ont perdu le week-end dernier sur la pelouse de Wolverhampton (1-0), ce qui ne leur permet pas de bouger de la 11e place de Premier League. De même, ce résultat rappelle les derniers sous Graham Potter. Justement, Koulibaly est revenu sur l’éviction de Potter, qu’il dit l’avoir beaucoup aidé et qu’il retrouverait du boulot dans un grand club très rapidement.

« Si Potter reprendrait bientôt un banc dans un grand club ? Je pense que oui. C’est un bon manager, une personne sympa et il m’a beaucoup aidé, a déclaré l’ancien joueur du Napoli. C’est vrai que j’ai eu des moments difficiles quand je suis arrivé ici à Chelsea, mais son staff était vraiment importante et ils nous ont beaucoup aidés. Je suis désolé pour lui mais cela fait partie du travail. J’espère qu’il aura un bel avenir mais maintenant nous sommes tous concentrés sur Chelsea et Frank Lampard. »

