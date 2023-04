Alors que Chelsea défie le Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions mercredi, Kalidou Koulibaly est revenu sur la manière dont il vit la période du Ramadan et sur la décision de la Premier League d’arrêter momentanément les matchs pour observer la rupture du jeûne.

Le moment le plus important et décisif de la saison approche pour Chelsea. En grande difficulté en Championnat où ils n’occupent que la onzième place et sont donc largués pour les places européennes, les Blues défient le Real Madrid mercredi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. Une victoire à l’issue de cette double confrontation face aux champions en titre changerait incontestablement la dynamique négative pour la suite de la saison.

Avant le match aller au Santiago Bernabéu, Kalidou Koulibaly, qui devra se montrer très déterminant face aux Merengue s’il souhaite qualifier son équipe pour les demi-finales de C1, a accordé un entretien à la BBC Sport. Dans celui-ci, le défenseur international sénégalais s’est confié sur la façon dont il est en train de passer son premier mois de Ramadan en tant que joueur de Chelsea. « Pendant le ramadan, les coéquipiers nous voient prier et nous demandent ce que nous faisons. La plupart du temps, ils pensent que le ramadan consiste à ne pas manger ni boire, mais c’est plus que cela », a d’abord lâché l’ancien joueur du Napoli.

« Il s’agit de comprendre ce que nous lisons dans le Coran, la religion, notre comportement et notre Prophète Muhammad aussi. Nous devons leur expliquer cela, donc quand quelqu’un demande, nous sommes capables de donner une réponse », ajoute t-il. Cette année, la Premier League a décidé de stopper momentanément les rencontres afin de permettre aux musulmans concernés d’observer la rupture du jeûne. Cela représente beaucoup pour un Kalidou Koulibaly qui ne l’a jamais vécu auparavant.

« Quand vous venez ici et que vous voyez qu’ils peuvent arrêter les matchs pour que les musulmans se ravitaillent, prennent un verre et se ressourcent un peu, c’est incroyable. Cela ne m’est jamais arrivé, c’est pourquoi ce sentiment est incroyable. Je l’ai vu à la télévision quand Wesley (Fofana) était à Leicester en train de rompre son jeûne pendant le match, c’était incroyable. Quand ils le font pour vous, c’est incroyable. J’étais vraiment heureux et j’ai hâte de recommencer », constate le capitaine des Lions.

