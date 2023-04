Avant le quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea, mercredi, Kalidou Koulibaly a évoqué ce choc et son duel tant attendu avec Karim Benzema.

C’est l’un des gros choc des quarts de finale de Ligue des Champions cette saison. Mercredi soir, Chelsea se rend au Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid, tenant du titre. Une double confrontation de revanche pour les Blues qui étaient éliminés par les Espagnols au même stade la saison dernière. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’assister à un face-à-face Benzema-Koulibaly. Interviewé par la BBC Sport, le défenseur sénégalais a évoqué ce match et son duel face au désormais attaquant ancien international français.

« J’ai dit cela il y a environ deux ou trois ans, il (Benzema) est le meilleur attaquant du monde. Ce sera un match difficile mais j’espère que Chelsea gagnera et réussira ce test. C’est notre objectif mais ça va être difficile car ils sont les tenants du titre. Nous croyons en nous, en nos coéquipiers et en notre manager. Je suis content pour Benzema, il est un bon exemple pour le peuple musulman que nous pouvons faire le Ramadan, marquer des buts et être productifs. J’espère qu’il continuera à marquer, mais pas mercredi », a déclaré Koulibaly.

wiwsport.com