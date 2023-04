Au terme d’un rencontre sans flamme, l’Equipe Nationale féminine de football du Sénégal s’est faite encore battre par le Ghana (1-0) pour sa deuxième sortie amicale dans cette trêve.

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal a longtemps tenu bon face au Ghana, croyant arracher le nul, mais les Lionnes ont fini par perdre (1-0) à l’Accra Sports Stadium. Trois jours après leur défaite 3-0 face aux mêmes Black Queens, les Sénégalaises ont montré un bien meilleur visage et pouvaient même mériter beaucoup mieux dans cette deuxième rencontre, bien que la partie ne soit jamais enflammée par les deux formations.

Pour débuter cette rencontre, le sélectionneur Mame Moussa Cissé a quasiment reconduit le même onze par rapport à celui qu’il a aligné samedi dernier. Remplaçante au premier match, Safietou Sagna a été préférée à Bineta Seck. Un choix sans doute pour faire comprendre à la plupart de ses joueuses qu’elles étaient capables de faire mieux. Et c’est justement ce qui a été vu, puisque les Lionnes ont montré un meilleur visage.

📋 Le onze de départ de nos lionnes contre les Back Queens du Ghana. #GHASEN 🕓 Coup d’envoi du match : 16h00 GMT pic.twitter.com/KMGgxryKgn — FSF (@Fsfofficielle) April 11, 2023

Très présentes dans les duels et sur les seconds ballons, Korka Fall et ses partenaires n’ont pas laissé les Ghanéennes dérouler leur jeu et ont évité un début de match similaire à la première manche. Derrière, le Sénégal s’appuyait sur une défense et un milieu de terrain très compacts et disciplinés. Mais il n’y a pas eu beaucoup d’enseignements à tirer dans une première période sans occasion, tant les choses ont été équilibrées.

En seconde période, le jeu a été beaucoup plus ouvert, ce qui a notamment permis au Sénégal d’avoir plus d’espaces et de contre-attaquer. Néanmoins, il a fallu attendre l’heure de jeu pour assister à la meilleure situation du match. Nguénar Ndiaye se joue de trois Ghanéennes sur le côté droit et centre pour Ndeye Awa Diakhate, seule au point de penalty. Mais la frappe de la joueuse de l’OM a repoussé par une main ferme de la gardienne ghanéenne (61e).

Cette occasion a donné plus de confiance aux Lionnes qui ont beaucoup poussé pour tenter d’ouvrir le score. Mais c’était souvent sans compter sur la maladresse d’Awa Diakhaté, notamment sur une nouvelle occasion à la 77e à la suite d’un magnifique relais avec Hapsatou Malado Diallo. A force de se montrer efficace, le Sénégal se fera punir par l’inévitable Evelyne Badu qui ouvre le score à la 85e. Mais un coup franc très bien placé pour Mbayang Sow en fin de match, les Lionnes s’inclinent.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Défaite 1-0 de nos lionnes face aux Black Queens du Ghana pour leur deuxième match amical de la semaine à Accra. #GHASEN pic.twitter.com/RLPHKhhHW6 — FSF (@Fsfofficielle) April 11, 2023

