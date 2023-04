Plusieurs Sénégalais ont été décisifs avec leur équipe durant la semaine écoulée, dans les quatre coins de l’Europe. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 3-5-2.

MORY DIAW, Déterminant

Rarement sollicité face à l’ESTAC Troyes ce dimanche, le portier international sénégalais est tout de même resté sur ses bonnes bases pour gagner un nouveau clean-sheet en Ligue 1, lors de la victoire (0-2) de son club, Clermont. Auteur d’une belle anticipation dans le premier quart d’heure, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain remporté un duel important face à Mama Baldé juste avant la mi-temps. Ensuite, il a séduit avec ses prises de balles aériennes, souvent impeccables, et ses bonnes relances.

ABDOULAYE SECK, Brillant

Le défenseur de 30 ans a disputé deux rencontres complètes avec le Maccabi Haïfa au cours de la semaine écoulée. Auteur d’un excellent match défensivement – mis à part un carton jaune récolté dès la 12e pour avoir dégagé la tête d’Eran Zahavi – lors du choc face au Maccabi Tel-Aviv mardi dernier, c’est lui qui sauve les siens en égalisant en fin de partie, avec le mérite d’avoir bien surgi dans la défense adverse. Puis samedi, lors du succès 4-1 des siens face au Maccabi Netanya, il effectue pour l’occasion un super match, même s’il n’est pas exempt de tout reproche sur l’unique but de l’équipe adverse. Très bon à la relance et sur les anticipations, et souvent présent sur les séquences offensives.

KALIDOU KOULIBALY, Infranchissable

En dépit des résultats délicats de Chelsea, qui n’a pas gagné sur ses deux derniers matchs, le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal a sorti deux grosses prestations la semaine dernière. KK a sans doute était l’un des meilleurs joueurs des Blues face à Liverpool (1-1) mardi dernier. Il est auteur d’excellentes interventions et a parfaitement muselé l’attaque des Reds. Samedi, malgré la défaite contre Wolverhampton (0-1), il s’est montré très solide, fournissant un gros travail en première période. Presque imbattable dans les duels aériens comme au sol. Une grande satisfaction depuis quelques semaines.

PAPY DJILOBDJI, Solide

À l’image de beaucoup de ses coéquipiers, notamment son compatriote attaquant Mamadou Fall qui aurait pu mériter sa place dans cette Team Of The Week, le défenseur de 34 ans a été remarquable lors de la victoire (2-0) à Trabzonspor samedi. Il a parfaitement démontré pourquoi Kasimpasa est venu le chercher à Gaziantep. Il a parfaitement lu les passes des joueurs de Trabzonspor en étant toujours présent pour mettre le pied ou la tête, bien qu’il ait perdus quelques duels aériens. L’ancien du FC Nantes a même repoussé une balle après un arrêt peu académique de son gardien à 5 minutes de la fin.

RASSOUL NDIAYE, Buteur

Face aux Chamois Niortais, samedi, le milieu de terrain international U23 sénégalais a réalisé le match qu’il fallait pour participer à la victoire 3-0 du FC Sochaux. S’il a perdu beaucoup de duels, il a été très utile dans les transmissions et sur les relances. Il a mis de l’impact et a parfois créé le décalage pour ses partenaires. Il a ouvert son compteur buts de la saison lors de cette rencontre en marquant d’un plat du pied parfait peu avant la pause.

LAMINE DIACK, Remarquable

Une semaine exceptionnelle pour le jeune milieu de terrain, auteur de deux buts en deux matchs avec Ankaragucu. Remplaçant lors du quart de finale de Coupe de Turquie face à Trabzonspor, mardi dernier, l’ancien joueur de Tuzlaspor s’est montré super déterminant et décisif dès son entrée. Il a inscrit le 2-1 qui a bien servi à son équipe d’aller se qualifier en demi-finale avec une victoire 3-1. En Championnat, samedi, face à Istanbulospor, il a été à l’origine de bonnes situations, il a bien tenu l’entrejeu en prenant progressivement le dessus sur ses adversaires. Il récidive avec une nouvelle réalisation, en signant le 2-0 d’une victoire 3-2 des siens.

OUSMANE SOW,

Titulaire en Championnat de Lettonie face au BFC Daugavpils, vendredi dernier, le jeune milieu de terrain sénégalais a réalisé une belle première période, plus particulièrement dans les premières minutes. Alors que son équipe, le FC Metta, s’est imposée 3-2, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a ouvert le score dès la 4e, en effectuant une belle récupération haute pour venir fusiller le gardien adverse dans un angle fermé. Il a été très présent dans les séquences offensives et bien réussi à trouver ses partenaires. Un bon prospect sénégalais parmi tant d’autres en Virsliga cette saison.

ILIMAN NDIAYE, Intraitable

Contre Wigan Athletic vendredi dernier, l’attaquant sénégalais a (encore) régalé de sa magie. Un match exceptionnel, presque tout lui a réussi. Il fait preuve de grande maturité pour marquer l’unique but de la victoire des siens en surgissant au second poteau pour couper superbement un centre de James McAtee. Il pouvait voir double dans cette rencontre, mais tant qu’il parvient a dévoré les espaces avec des dribbles flamboyants. Extraordinaire, Ili a été précis dans tout ce qu’il a entrepris, réussissant notamment 5 des 6 dribbles qu’il a tentés et remportant 12 des 17 duels auxquels il s’est soumis. Rares ont été les fois que les joueurs de Wigan ont pu l’arrêter, au moins de faire faute.

DJIBRIL GUEYE voit double

L’attaquant de 26 ans incarne parfaitement la belle présence sénégalaise dans le Championnat de Lettonie cette saison. Meilleur buteur avec quatre réalisations en quatre journées, il a signé un doublé lors de la victoire de Valmiera face à Tukums (4-3), jeudi dernier, et alors que son équipe était menée 0-2 après la demi-heure de jeu. Après avoir pas mal tenté, il a été récompensé en marquant le 2-2 à la 57e en coupant au point de penalty un centre au ras du sol de Jaunzems. Il a encore remis les pendules à l’heure (3-3, 61e) en inscrivant un penalty. Et si Ozols marque un contre son camp sur le but qui offre la victoire à Valmiera, c’est bien parce que Djibril Gueye était sur lui pour mettre sa tête.

KEITA BALDE se lance

Après des mois compliqués, l’attaquant sénégalais semble prendre son envol du côté de Moscou avec le Spartak. Du moins, au regard de ses deux prestations durant la semaine écoulée. Sevré de but depuis son arrivée en Russie, KBD a profité de ses deux premières titularisations de la saison pour ouvrir son compteur. Il s’est illustré en demi-finale retour de Coupe de Russie en inscrivant l’unique but des siens, qui ont finalement été défaits 2-1 puis éliminés. Il a ensuite récidivé en Championnat à l’occasion du derby contre le Dynamo.

IBRAHIMA WADJI, Inarrêtable

Après son doublé contre les Chamois Niortais, l’ancien joueur de Mbour Petite-Cote s’est encore illustré avec l’AS Saint-Etienne lors du match opposant le Paris FC aux Verts samedi dernier (victoire de l’ASSE 2-4). Wadji a trouvé la marque au bout de 21 secondes, d’une reprise à bout portant du talon après un service de Niels Nkounkou. Proche du doublé sur un pointu (9e). Il se montre aussi décisif sur une tête dévissée qui profité à Nkounkou sur le but du 2-2. Du très bon Ibrahima Wadji avec Saint-Etienne depuis quelques semaines.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

