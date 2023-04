Ancienne légende du football sénégalais, Henry Camara a apporté son soutien à Sadio Mané qui traverse des moments compliqués au Bayern Munich.

Depuis son retour de blessure au mois de février, Sadio Mané n’est plus le même. Si lors des premières semaines passées avec son nouveau club ont été concluantes, l’ex attaquant de Liverpool a perdu le nord depuis quelques temps. Sa blessure au péroné qui l’a privé du mondial est passé par là pour casser la dynamique du « Nianthio » avec le club bavarois. Des critiques s’en ont ainsi suivi. Entre son positionnement qui a fait débat sous Julian Nagelsmann et qui défraie toujours la chronique maintenant avec Thomas Tuchel, le lion de la téranga ne se retrouve plus et est de plus en plus pointé du doigt en Bavière. Cependant il peut compter sur son compatriote et ancien international Henry Camara pour lui remonter le moral.

« Ça fait parti du football. Sadio est un grand joueur et tout le monde le sait. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la carrière d’un footballeur. Maintenant c’est à lui de gérer cette mauvaise passe comme il s’est battu pour atteindre ce niveau. Je prie Dieu pour qu’il retrouve sa forme et qu’il recommence à marquer des buts. Quand on est attaquant il faut toujours marquer des buts sinon c’est comme ça les critiques arrivent. En ce qui me concerne j’ai confiance en lui pour qu’il revienne au top niveau. Il faut qu’il continue de travailler et je sais qu’il a un gros mental » a déclaré Henry Camara dans LiveSn.

Wiwsport.com