Un peu moins de trois mois après son départ, Bamba Dieng a retrouvé l’OM à l’occasion du match face au FC Lorient, dimanche. L’attaquant sénégalais s’est confié sur ses retrouvailles.

Ce dimanche soir, le FC Lorient accueillait l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1 (0-0 score final). Une rencontre aux saveurs bien particulières pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, qui a lancé sa carrière professionnelle avec le club phocéen avant de partir l’hiver dernier vers les Merlus. Alors qu’il a connu une fin d’aventure mouvementée à l’OM, l’attaquant sénégalais s’est confié sur ces retrouvailles et a réfuté l’envie de revanche face à son ancienne équipe.

« C’était un match important pour moi et l’équipe. On a fait ce qu’il fallait. Il fallait les empêcher de jouer et c’est ce qu’on a fait. Le coach m’a demandé de rester sur Rongier, pour le faire déjouer. Je devais garder les ballons devant. Je pense que j’ai fait l’essentiel. (…) Une revanche contre OM ? Non, même pas. Je suis tranquille. J’ai joué naturellement, c’est le destin. Ce qui devait arriver est arrivé. Je les connais. Je ne peux pas dire plus. Ce n’était pas une revanche. Je suis content à Lorient. La vie est belle ici », a déclaré Bamba.

wiwsport.com