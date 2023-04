Eumeu Sène a levé tout équivoque sur un quelconque problème entre les lutteurs de Pikine et en particulier entre Ama Baldé et Boy Niang 2.

Invité ce dimanche soir dans une emission d’une télévision privée de la place, Eumeu Sène a voulu éclaircir une bonne fois pour toute sur les rumeurs à propos d’un problème entre ses deux jeunes frères Ama Baldé et Boy Niang concernant le combat royal contre Modou Lô. Ainsi le doyen des lutteurs en activité de Pikine se veut unificateur et déclare :

« Ama Baldé et Boy Niang sont des frères et chacun souhaitent la paix à l’autre. L’organisation du combat entre Boy Niang et Modou Lô s’est fait naturellement sans doute aussi parce que le combat entre Ama et Modou Lô tardait à se tenir. Ça s’est passé comme ça et je ne vois vraiment aucun problème entre les deux » a t’il noté.

Wiwsport.com