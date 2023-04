Ce lundi après-midi, Watford s’est neutralisé avec Coventry City (2-2). Les Hornets ont pourtant longtemps étaient devant dans ce match.

Watford a gâché une nouvelle occasion de l’emporter ce lundi après-midi sur la pelouse de Coventry City (2-2), mais surtout une grosse opportunité de se relancer dans la course au Play-offs de montée en Premier League. Malgré une avance de deux buts acquise presque jusqu’à l’heure de jeu, Ismaila Sarr et ses partenaires se sont (encore) effondrés et ont laissé leurs adversaires revenir au score.

Après seulement six minutes de jeu, le jeune attaquant brésilien Joao Pedro mettait devant les siens en ouvrant la marque sur une passe de Ryan Porteous. L’attaquant international marocain Imran Louza a ensuite permis à Watford de faire le break peu avant la pause. Malgré tout, les locaux n’ont pas abdiqué et sont revenus à la marque grâce à Matt Goden (1-2, 58e) et Ben Sheaf (2-2, 72e).

Après cette égalisation, Ismaila Sarr, qui a particulièrement vécu un après-midi très difficile, et ses partenaires ont poussé pour aller chercher la victoire et ainsi mettre fin à une série de trois rencontres sans succès. En vain face à une équipe de Coventry qui s’est accroché. Avec cette énième contre-performance, Watford stagne à la 12e place et s’éloigne plus que jamais des Play-offs.

