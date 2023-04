Sheffield United subit un gros coup d’arrêt. Restés sur trois victoires sur leurs trois derniers matchs de Championnat, les Blades se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Burnley lundi soir dans le cadre de la 41e journée de Championship. Une défaite logique tant Iliman Ndiaye et ses partenaires ont subi au Turf Moor face à une équipe qui voulait célébrer par une victoire son retour en Premier League.

Les choses ont très mal débuté pour les hommes de Paul Heckingbottom. En effet, le gardien Wes Foderingham s’est fait expulser à la 17e minute et a donc laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant de longs moments. Et s’il sont réussi à tenir en première période, les joueurs de Sheffield United n’ont pu résister à la domination de Clarets, notamment lorsque l’horloge tournait pile à l’heure de jeu.

Auteur de l’ouverture du score (60e), l’attaquant islandais Jóhann Berg Guðmundsson a éteint tout espoir pour United en doublant la mise dix minutes plus tard (70e). Remplacé à la 73e, Iliman Ndiaye n’aura pas permis aux siens de revenir à la marque. Avec cette défaite, Sheffield United (2e du classement) manque l’occasion de reprendre huit points d’avance sur Luton Town (3e, 71 points).

The Blades are defeated in Burnley.#SUFC || @UltiChamps pic.twitter.com/iuZTg4PDfN

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 10, 2023