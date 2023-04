Pour son dernier combat de l’année signé avec la structure Gaston Productions, Balla Gaye 2 compte prendre sa revanche face à sa bête noire Eumeu Sène. Il dit être confiant pour ce combat prévu le 30 juillet.

Plus jeune roi des arènes de l’histoire de la lutte sénégalaise, Balla Gaye 2 a connu un succès fulgurant ponctué par une victoire éclatante contre le mythe et l’invincible Yahya Diop Yekini en 2012. Fils de champion, il a aligné de grandes victoires entre 2009 et 2012 où des lutteurs tels que Modou Lô, Balla Bèye 2, Tyson et Tapha Tine ont dû constater la furie du lion de Guédiawaye. Toutefois il existe une tâche noire dans sa brillante carrière. Il s’agit de ses deux défaites concédées contre Eumeu Sène lors des saisons 2008-2009 et 2014-2015. Le 30 juillet prochain, les deux lutteurs se feront encore face pour la troisième fois de leur carrière. Pour BG2, il s’agit là encore d’une occasion de laver l’affront et de montrer qu’il est bien capable de battre le lutteur de Pikine.

« Je ne suis pas en fin de carrière. Eumeu Sène m’a devancé dans l’arène et il est toujours là. Ce sera un troisième combat entre nous et j’espère que ce sera du 2-1 parce que s’il me bat une troisième fois ça voudra dire qu’il est plus fort que moi. J’ai espoir que ce sera du 2-1. Nous allons essayer de corriger les erreurs qu’on avait fait contre lui. Pour battre Eumeu Sène il faut le respecter et nous allons le respecter dans ce combat. » a t’il déclaré dans l’émission QG sur la TFM.

