C’est une occasion pour Balla Gaye 2 de se relever de sa dernière défaite contre Boy Niang mais aussi de vaincre le signe indien contre sa bête noire. Le 30 juillet prochain, le fils de Double Less devra vaincre ses vieux démons et faire face à Eumeu Sène qui l’a déjà battu deux fois (2009 et 2015).

Pour enfin prendre le dessus sur le « Tay Shinger », le Lion de Guédiawaye compte prendre ce combat à bras le corps et surtout ne pas s’empresser pour bien étudier son adversaire. Cette fois ci Balla Gaye veut déroger à la régle et ne pas donner un délai à son vis à vis avant de l’attaquer.

« Je ne lui donnerai pas de minutes. Il m’a battu deux fois donc je ne peux pas lui donner de temps pour l’attaquer. C’est un champion d’Afrique et je le respecte » déclare Balla Gaye.

« Je continue de travailler dur et je ne dors pas sur mes lauriers »

Par ailleurs depuis sa victoire contre Modou Lô en 2019, Balla Gaye 2 n’est plus le même. Le lutteur de Guédiawaye qui jadis était une foudre de guerre ne fait plus vraiment peur. Battu par Bombardier, Balla Gaye s’est offert une victoire à l’arrachée contre Gris Bordeaux avant de mordre la poussière contre Boy Niang en janvier dernier. Des performances en dents de scie qui laissent planer le doute sur la volonté réelle de Balla Gaye d’être aussi motivé qu’avant afin de reconquérir le titre de roi des arènes.

« La lutte c’est mon métier. De la même manière que les gens se réveillent le matin pour aller travailler, je me réveille aussi le matin pour aller dans les salles d’entraînement ou aller à la plage et travailler avec les dunes. C’est Dieu qui donne la victoire. J’ai fait 7 ans dans l’arène avant de devenir roi des arènes (…) Je ne suis pas dit ça y est j’ai atteint le sommet je dois me reposer. Non mon père était champion d’Afrique et pourtant il ne s’en glorifiait pas. Je continue de me donner à fond dans les entrainements et non je ne dors pas sur mes lauriers » assure BG2 sur la TFM.

Wiwsport.com