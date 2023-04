Les Citizens sont en pleine forme et ils l’ont démontré ce samedi face à Southampton qui s’est lourdement incliné lors de la 30e journée en Premier League.

Un doublé (45’ et 68’) de Haaland dont une magnifique reprise acrobatique de l’attaquant de 22 ans, Jack Grealish qui enfonce le clou a la 58’, de quoi mettre la lanterne rouge au classement. Et même si Sekou Mara a réussi à réduire le score à la 72’, trois minutes plus tard. Manchester City va encore continuer sa punition. Sur un penalty obtenu, Julian Alvarez va corser l’addition.

C’est la 19e défaite de Southampton cette saison et le premier but de la saison pour l’attaquant Sekou Mara (20 ans) entré en jeu à 21 minutes de la fin. Il lui a fallu 3 minutes sur le terrain pour marquer. Le milieu de terrain Ibrahima Diallo était aussi remplaçant.

