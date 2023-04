Les premiers matchs de la 17 journée de Ligue 2 se sont joués ce samedi. Avec quatre rencontres au programme, seule l’équipe de Demba Diop a pu s’en sortir avec une victoire. Face à la lanterne rouge Port, la formation de Mbour s’est s’imposée sur le score de deux buts à un (2-1). Leader avant le coup d’envoi de cette journée, l’équipe de Jamono de Fatick pourrait perdre sa place à la suite de son match nul enregistré contre Thiès FC (1-1), son sixième match nul de la saison. Avec 30 points au compteur, JK est donc à deux longueurs de Amitiés qui jouera son match ce lundi face à Keur Madior. Il s’emparera de la première place de la Ligue 2 en cas de victoire.

Vendredi, en match avancé de cette journée, Mbour petite côte (13e) a tenu en échec Oslo FA (3e). Dans les autres rencontres du jour, Walli Daan (6e) a fait match nul contre l’ASAC Ndiambour (9e). Les deux formations se sont quittées sur un nul et vierge (0-0). Le duel entre Mbour Petite Côte et Oslo Fa n’a non plus pas connu de vainqueur (1-1). Cette 17e journée se termine lundi avec les affiches Ajel de Rufisque (5e)-US Ouakam (4e) et DUC (10e)-HLM (8e).