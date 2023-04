Lorient et l’Olympique de Marseille ont partagé les points 0-0 ce dimanche soir au Stade du Moustoir pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

Défait par Lille 3-1 lors de la précédente journée de Ligue 1 Uber Eats, Lorient avait encore un match difficile à négocier ce dimanche en marge de la 30e journée de Ligue 1. Les Merlus accueillaient à domicile les phocéens de l’OM avec un petit goût de revanche entre Bamba Dieng et son ex club.

Après une première période largement dominée par Marseille mais avec toute de même une possession de balle stérile, Lorient va se remuer en seconde période. À la 60e Bamba Dieng est même tout près de marquer mais malheureusement son tir est arrêté d’une main fermé par Pau Lopez.

Sans maquer, l’attaquant sénégalais cédera sa place à I. Koné la 82e minute et les deux équipes vont se quitter sur un match nul. Lorient prend un bon point contre une équipe du haut du tableau alors que Marseille marque le pas et reste 3e de Ligue 1 derrière le PSG et Lens.

C'est terminé au stade du Moustoir ! 0⃣-0⃣ Après une bonne prestation, les Merlus obtiennent le point du match nul face à l'Olympique de Marseille 💪 Les joueurs de Régis Le Bris auront montré de très belles choses dans cette rencontre. Un bon point pour le FC Lorient ! 🧡🖤 pic.twitter.com/kSgSyRCoyn — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 9, 2023

Wiwsport.com