Après son match nul contre Valence lors de la dernière journée, le Rayo Vallecano a perdu contre l’Atletico Madrid ce dimanche (1-2). Pathé Ciss n’a pas participé à la rencontre.

Les hommes d’Andoni Iraola ont courbé l’échine devant les Colchoneros qui ont plié le match en première période grâce à ses deux défenseurs Nahuel Molina et Hermoso auteurs des deux premiers buts du match (22e -24e).

Toutefois au retour des vestiaires les coéquipiers de Pathé Ciss resté sur le banc, vont revenir avec beaucoup plus de tranchant malgré l’infériorité numérique après l’expulsion de Lejeune. À cinq minutes de la fin, Fran Garcia réduit le score d’une belle frappe du gauche en dehors de la surface de réparation. Jan Oblak est battu et le stade Vallecas exulte. Mais le réveil était tardif. l’Atletico Madrid (3e) s’impose dans la difficulté 1-2 et revient à deux longueurs de la deuxième place occupée par le Real Madrid . Le Rayo Vallecano quant-à lui pointe à la 9e place de la Liga.

Wiwsport.com