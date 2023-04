Même s’il a inscrit un but avec l’équipe nationale du Sénégal lors de la trêve de mars, Sadio Mané n’a toujours pas scoré avec le Bayern depuis son retour d’opération en février.

Encore muet cet après-midi, son entraineur est conscient de ses progrès. Et reste optimiste pour revoir un Sadio Mane, buteur. Après une première titularisation et un premier match complet depuis son retour de blessure, Sadio Mané a montré beaucoup d’envie sur la pelouse de Fribourg, cette après-midi. Malgré qu’il n’ait pas marqué ni délivré une passe décisive, son coach estime être satisfait de son match. « Il s’est beaucoup donné défensivement comme offensivement et a multiplié les courses. Il a beaucoup progressé et sait comment il peut nous être utile. Il lui a manqué un but, c’est clair », déclare-t-il en conférence de presse.

